Erdoğan Kishida ve Pahor ile telefonda görüştü

UKRAYNA ile Rusya arasında barış yolunu bulmak için çaba gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini dün de sürdürdü. Erdoğan, ilk olarak Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefonda görüştü. Türkiye- Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın bir an önce sonuçlandırılmasında fayda olduğunu aktaran Erdoğan, enerji, gıda, tarım, ileri teknoloji, savunma ve uzay sanayii alanlarında işbirliği potansiyelini harekete geçirmek istediklerini de ifade etti. Başkan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini kaydetti. Erdoğan daha sonra Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile de telefonda görüştü. İki lider, Ukrayna'daki son gelişmeler ve bölgesel konuları ele aldı.

MACARİSTAN BASBAKANI ORBAN'A TEBRİK TELEFONU

BAŞKAN Erdoğan, seçimlerden galip çıkan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü. Erdoğan, Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik ederek seçim sonuçlarının dost ve müttefik Macar halkı için hayırlı olmasını diledi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konular da görüşüldü.