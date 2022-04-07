Başkan Erdoğan’ın eğitimcilerle iftar buluşması

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"SON EĞİTİM GÜNÜNE KADAR OKULLARIMIZIN KAPISI AÇIK OLACAK"

"Ramazan ayı bu yıl başka bir güzel ve huzurlu. Salgın sürecinde eğitim öğretim faaliyetlerini gerek yüz yüze gerek uzaktan eğitimle aksatmadan devam ettirdik. Siz saygıdeğer hocalarıma özellikle şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum.

2021-2022 eğitim öğretim yılının dörtte üçünü okullarımızı açık tutma başarısını göstererek tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah son güne kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdüreceğiz.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN YÜZDE 75'İ BİZİM DÖNEMİMİZDE ATANDI"

Hocalarımızın hakkını ödeyemeyeceğimizin farkındayız. Eğitim ortamlarımızı insani, fiziki, bilimsel ve teknolojik bakımdan geçmişle mukayese edilemeyecek seviyelere çıkardık.

351 bin yeni derslik inşa ederek okullarımıza 729 bin öğretmen atayarak kalabalık sınıf sorununa son verdik. Görevdeki öğretmenlerin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı.

2 ay gibi bir sürede 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik.

Türkiye, Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren, zorunlu ders saatini de en düşük tutan ülkedir.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

Eğitim öğretimin amacı sadece başarılı bir mühendis, doktor, girişimci, hukukçu, siyasetçi yetiştirmek değildir. Öncelikli hedef tüm bunlarla birlikte evlatlarımızın iyi birer evlat ve vatandaş olarak yetiştirmektir. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerimizin 60 yıllık hayallerini gerçekleştirdik.

Sosyal medya ile evlatlarımız yabancı kültürün etkisinde. Aile ortamından başlayarak çocuklarımıza milli ve manevi değerlerii aşılamanın mücadelesini vermeliyiz.