Büyükelçiler kararnamesi yayımlandı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi olmasına, Levent Eler'in de Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğine Bekir Uysal, Riga Büyükelçiliğine Şule Öztunç, Helsinki Büyükelçiliğine Deniz Çakar, Stokholm Büyükelçiliğine Yönet Can Tezel, Kopenhag Büyükelçiliğine Rıza Hakan Tekin, Meksika Büyükelçiliğine İlhan Kemal Tuğ, Rabat Büyükelçiliğine Ömer Faruk Doğan, Seul Büyükelçiliğine ise Salih Murat Tamer görevlendirilecek. Bunların yanı sıra Ekvator Ginesi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Pakistan, Estonya, Gine Bissau, Gürcistan, Venezuela ve Arnavutluk'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin büyükelçiliğinde de değişikliğe gidildi.

ÇAVUŞOĞLU BRÜKSEL'DE

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelerek öncelikli olarak Ukrayna'daki son gelişmeleri ele alıyor. İki gün sürecek toplantı, dün akşam NATO'nun ana karargahında başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak.