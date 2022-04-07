“Yeni bir safhaya geçiyoruz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ve yeni safhaya geçildiğini belirterek, "Hem vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz, hem de hedeflerimizden sapmayacağız" dedi.

Parti genel merkezinde AK Partili milletvekilleri ile buluşma toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

SALGININ TÜM İZLERİNİ SİLECEĞİZ

Ramazan'a maalesef Rusya Ukrayna savaşının yol açtığı insani trajedilerin burukluğu içinde girdik. Sağlık hizmetleri yanında kamu düzeni, istihdam, üretim, ihracat gibi alanlarda gösterdiğimiz güçlü performansla ülkemizi küresel kriz ikliminden ayrıştırdık. Gelişmiş ülkelerin dahi sarsıntı yaşadığı dönemden Türkiye'nin güçlenerek çıkması çok önemli başarıdır. Hamdolsun salgın tehdidini büyük ölçüde geride bıraktık. İnşallah yakında tüm izlerini sileceğiz. Küresel emtia fiyatlarının ülkemize yansımaları, dövizdedi artışın da etkisiyle ağır oldu. Bir de buna gözünü para hırsı bürümüş fırsatçıları eklediğimizde milletimiz yüksek fiyatlarla karşılaştır. Yüksek enflasyon ve fahiş fiyat sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa ülkelerinin çoğu bizden vahim tablolarla karşı karşıyadır.

HEDEFLERİMİZE İLERLİYORUZ

Tüm bunlar bizim milletimize karşı sorumluluğumuzu ortadan bahaneler olamaz. Karşımıza çıkan tabloya bakarak tarihi karar verdik. Ya ekonomimizi faiz enflasyon sarmalına sokup yatırım ve harcamaları kısarak işsizliği arttıracaktık ya da yeni paradigmayı ortaya koyacaktık. Biz ikincisini tercih ettik. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyütecek yeni bir programı hayata geçirdik. İnsanlarımızın mevcut işlerinin korunmasına, yeni istihdam açılmasına öncelik verdik. Sanayimizin yolların ve limanların çalışıyor olması, ihracatımızın rekorlar kırarak artmayı sürdürmesi hedeflerimize doğru ilerlediğimizin işaretidir. 2,6 milyon kişinin istihdama dâhil olması, insanımızın işini ve aşını koruma hassasiyetimizin gayretine ulaştığımızı gösteriyor. Bu gerçekler vatandaşlarımızın günlük hayatlarında yaşadığı sıkıntılara bigâne kaldığımız anlama asla gelmiyor. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararından geri adım atmadık, atmayacağız. Bu hedefi milletimizin yeni kızılelması olarak görüyoruz.

BU FIRSATI HEBA ETMEYECEĞİZ

Salgın dönemindeki istihdamı koruma ve geliştirme gayretine ulaştığımıza göre şimdi yeni safhaya geçiyoruz. Hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışı ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak. Yılbaşında yaptığımız artışlarla bu telafiyi bir nebze gerçekleştirmiştik. Enerji ve kimi gıda ürünleri başta olmak üzere vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar geç ve kademeli yansıtmaya çalıştık. Ukrayna ve Rusya krizi yeni olumsuzluklarını beraberinde getirdi. Türkiye ekonomisi dünyanın 10 ekonomisi arasına girmeye hazırlanırken hesapsız, kitapsız adımlarla bu fırsatı heba etmeyeceğimizi dile getirdik. Allah'ın izniyle hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de bizi ekonomideki hedeflerimizden uzaklaştırmayacak bir yöntemle işin içinden çıkacağız. Eskiler sabırla koruk helva olur derler. Biz de milletimizle birlikte sabredecek, azmedecek, mücadele edecek ve mutlaka neticeye ulaşacağız.

"ANLADIKLARI DİLDEN KONUŞTUK"

CAN ve mal güvenlikleri emniyette olmayan insanların yaşadığı ülkede demokrasinin tesisinin mümkün olmayacağını dile getiren Başkan Erdoğan, "Bunun için sınırlarımızı koruyacak güçlü ordu, içeride huzurumuzu sağlayacak güçlü polis ve jandarma teşkilatına ihtiyaç vardır. İşe terörle mücadeleyle başladık" dedi. Terör meselesini daha fazla kan dökülmeden suhuletle çözmek için "Çözüm süreci"ni başlattıklarını belirten Erdoğan, "Baktık ki terör örgütü bu dilden anlamıyor, öyleyse biz bunların anladıkları dilden konuşacağız dedik. Terörü sınırlarımız içinde tamamen bitirme noktasına getirdik. Bataklığın kaynağına inerek sınırlarımızın ötesinde güvenlik koridoru oluşturduk" diye konuştu.

"HELİKOPTER İHRAÇ EDER HALE GELDİK"

Türkiye'nin yıllardır devam eden terörle mücadelesinde, savunma sanayi alanında ciddi ambargoya maruz kaldığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Hükümete geldiğimizde bu tabloyu gördüğümüz için savunma sanayimizi adım adım büyüttük. Bize verilmeyen araç, gereç, mühimmat, elektronik sistemler, yazılımları kendimiz yapabilir hale geldik. Düşünün şimdi biz helikopter ihraç eder hale geldik. Savunma sanayi ürünlerimiz dünya pazarının da gözdeleri hale gelmiştir. Artık konvansiyonel sistemlerin ötesine geçip uzayı da çalışma alanımıza dâhil ettiğimiz bir safhadayız" dedi.

"MİLLETİMİZ BUNLARA KADERİNİ TESLİM ETMİYOR"

Muhalefet liderlerinin "6'lı masa" toplantısına değinen Erdoğan, "Bu seçim, normal şartlarda sokakta rastlaşsalar selam vermeyecek olanları aynı masa etrafında bir araya getirmiştir. Ortada üzerinde uzlaştıkları program, cumhurbaşkanı adayı yok. Program diye ortaya çıkardıkları metin, yurt dışında hazırlanıp ellerine tutuşturulmuş bir metin" ifadesini kullandı.

"AK Parti millet tarafından kurulmuş, iktidara getirilmiş, mücadelesini milletin desteği ile kazanmış bir partidir" diyen Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Partimizin gücü milletle gönül bağının gücüyle orantılıdır. İçinde milletin olmadığı siyaseti yapan partiler hep olmuştur, olacaktır. Dışarıdan ve içeriden hangi destekleri alırlarsa alsınlar, milletimiz bunlara kaderini, geleceğini teslim etmiyor ve Allah'ın izniyle etmeyecektir. Rotası değiştirilen Türkiye dönemi artık geride kalmıştır."