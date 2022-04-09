8 üniversitenin rektörü atandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı'yla, 8 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla; Sanko Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Güner Dağlı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Emre Alkin, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Güvençer, TED Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Işık Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Saffet Köse, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı.

4 BAKAN YARDIMCISI GÖREVİNDEN ALINDI

RESMİ Gazete'de dün yayımlanan atama kararıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bakan yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider getirildi.



AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan yardımcılığına ise Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atanırken; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç görevden alındı.