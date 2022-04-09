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Aranan PKK ve FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı

9.4.2022

Aranan PKK ve FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı

İZMİR'DE jandarma ekipleri, Suriye'de PKK/ KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstererek, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen C.H. ve C.E.A. isimli şahısları tespit etti. Menderes ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, bir başka operasyonda ise FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan İ.H.T, C.K. ve M.Ö. isimli şüphelilere yönelik baskınlar yaptı. Bayraklı, Bornova ve Torbalı ilçelerindeki operasyonlarda şahıslar yakalandı.

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