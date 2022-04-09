Atama kararları Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kemal Çağatay İmirgi görevden alındı ve bu suretle boşalan birime Serhat Köksal atandı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür yardımcılıklarına Faruk Cirit, Murat Deliçay, Bütçe Genel Müdür yardımcılıklarına Ali Rençber, Ömer Nuri Türkşen, Halil İbrahim Kurdoğlu, İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Koç getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak görevden alınırken, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Mustafa Kemal Aran'ın ataması yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne Kadir Uysal atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında 5 ilin defterdarı görevden alınırken, 75 ile yeni defterdar ataması yapıldı.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur görevden alındı ve bu suretle boşalan göreve Haluk Yılmaz getirildi.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan ticaret müfettiş ve başmüfettişliklerine de yeni atamalar gerçekleştirildi.