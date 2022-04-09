Başkan Erdoğan: Milleti savurmak isteyene meydanı bırakmayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin şehirlerinin her birinin adeta açık hava müzesi olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "İstanbul mazi ile bugünün iç içe geçtiği Müze hürriyetindedir. İslam ve kültür sanat dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. Müzede emeği geçenleri tebrik ediyorum. İslam Medeniyetleri Müzesi'nde İstanbul'un değişik yerlerinden getirilen eserler sergileniyor. Müzemizde sergilenecek eserler İslam medeniyetinin 1000 yıllık birikimini temsil ediyor. Milli Saraylar İdaremiz tarafından hazırlanan tematik bölümde 650 eser sergileniyor. Peygamber efendimizin eşyalarından Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshalarına, hüsnü hattan çini örneklerine kadar kıymetli eserler bulunuyor" diye konuştu.

'ESER YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Türkiye'nin birçok medeniyete beşiklik etmiş, farklı inanç ve kültürleri potasında eritmiş, tarihin akışında başrol oynamış çok özel bir coğrafya olduğunu kaydeden Erdoğan, "Asırlar boyunca farklı kültürlerin beşiği olmuş İstanbul bu eseri de gururla taşıyacaktır. Milletimizi küresel rüzgar önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Medeniyetimizin izlerini silinmez kılmak gayesi ile ülkemizin dört bir yanında eserler yapmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

10 BİN METREKARE KAPALI ALAN

İslam Medeniyetleri Müzesi, Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı ve Saray Koleksiyonları Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türbeler Müzesi ve Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlandı. 7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İslam sanatının gelişimini yansıtan 800'e yakın eserin sergilendiği müze, 10 bin metre kapalı alanda 15 tematik bölümden oluşuyor.



'MİLLETİMİZİN MİRASINA SIRT DÖNDÜLER'

BAŞKAN Erdoğan 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de uzun süre zihinlerde geri kalmışlık yaşandığını dile getirdi. Erdoğan, "İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine, ibadetlerine, konuşmalarına, oturmalarına, kalkmalarına takılıp kalanlar milletimiz aklı selim, zevki selim, kalbi selim gibi bizi biz yapan asıl mirasına sırt dönmüştü. Ülkemizin son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük demokrasi ve kalkınma atılımının en hayırlı neticelerinden biri; milletimizin diğer alanlarla birlikte okuma, yazma alanlarında da önünü açmış olmasıdır. Bugün Türkiye kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından uluslararası yayıncılar birliğinde ilk 10'da yer alan bir yere gelmiştir" dedi.