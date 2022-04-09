Büyükşehir’in tiyatroya oyuncu alım ihalesi usulsüz bulundu

İzmir 2. İdare Mahkemesi, tiyatrocu Can Esendal'ın CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Şehir Tiyatrosu'na oyuncu alım sınavının usulsüz yapıldığı iddiasıyla açtığı iptal davasında kararını verdi. Esendal, kamu kurum ve kuruluşlarınca uyulması gerekli sınav ilkelerine uyulmadığını, sınava katılan yüzlerce adayın mağdur edildiğini, sınav ilanında ölçümlere ilişkin belirli bir yöntem ve kriter belirlenmediğini, sınavın objektif ve hukuka uygun bir şekilde sonuçlandırılmadığını öne sürmüştü.

'HANGİ SEBEPLE BAŞARISIZ?'

Görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Kararda, "Davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin hukuka uygunluk denetiminin hukuki sınırlar içinde yapılabilmesi için davalı idarece, uygulama sınavına katılan komisyon üyelerince davacının hangi sebeplerle başarısız bulunduğunun veya başarılı bulunarak atanmaya hak kazanan adayların başarılı bulunma gerekçelerinin ortaya konulması gerekmektedir. Sadece görüntülü olarak kayıt altına alınmış olmasının, söz konusu sınavda yapılan değerlendirmenin objektif olduğu anlamına gelmeyeceği açıktır" ifadeleri yer aldı.