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Haberler Gündem İzmir’de hava savunma atışları gerçekleştirildi

İzmir’de hava savunma atışları gerçekleştirildi

9.4.2022

İzmir’de hava savunma atışları gerçekleştirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İzmir'de 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilerek, atış görüntüleri paylaşıldı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'nda 19'uncu Motorlu Piyade (Balıkesir) ve 57'nci Topçu (İzmir) Tugay komutanlıkları tarafından, 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyeti icra edildi. Kahraman Mehmetçik, atışlarda kabiliyetlerini başarıyla ortaya koydu" denildi.

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