Şehit mezarında duygulandıran plaket

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü nedeniyle Adana'daki Buruk Mezarlığı'nda polis şehitliğinde tören düzenlendi. Törende, 2015 yılında Tunceli'de bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Murat Savaş Kale'nin kabristanında duygu dolu anlar yaşandı. Babası şehit olduğunda 40 günlük olan ve şimdi 7 yaşında olan şehidin oğlu Yusuf Nihat Kale'nin babasının mezarına koyduğu "Yılın en kral babası" yazılı plaket görenleri duygulandırdı. Ayrıca bu plaketin yanında şehidin eşi Belgin Kale'nin de "Aşkların en iyisine" yazılı plaket dikkat çekti.