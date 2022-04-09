Tren istasyonuna korkunç saldırı

Ukrayna dün büyük bir saldırıyla daha sarsıldı. Buçha'daki katliam görüntülerinin etkisi hala gündemdeyken, bu kez Donbass topraklarında yer alan Kramatorsk kentinde sivillerin tahliye için beklediği bir tren garına saldırı gerçekleştirildi. 2 roketin atıldığı istasyonda 39 kişi yaşamını yitirirken, 100'den fazla kişi de yaralandı.

'TOCHKA-U FÜZESİ ATTILAR'

Saldırının ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tren istasyonunda binlerce Ukraynalı sivil olduğunu belirterek, "Rusya, Kramatorsk tren istasyonunu Tochka-U füzesiyle vurdu. Binlerce sivilin tahliye beklediği sırada gerçekleşen saldırıda onlarca sivil hayatını kaybetti ve 100'ü aşkın sivil feci şekilde yaralandı. Polis ve kurtarma ekipleri bölgede. Rus işgalciler acımasız yöntemlerine devam ediyor. Bizimle savaş alanında karşı karşıya gelecek güce ve cesarete sahip olmadıklarından, sivil nüfusu yok ediyorlar. Bu yapılan sınırı olmayan kötülüktür. Cezalandırılmazsa asla durmaz" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN 'PROVOKASYON' ÇIKIŞI GELDİ

RUSYA Savunma Bakanlığı, saldırı açıklamalarının "yanlış" ve "provokasyon" olduğunu bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna yönetiminin açıklaması doğru değil. Tüm açıklamalar bir provokasyon ve kesinlikle doğru değil. Rus silahlı kuvvetlerinin Kramatorsk şehrinde herhangi ateş etme görevi yoktu ve planlanmamıştı. Toçka-U taktik füzeleri yalnızca Ukrayna tarafından kullanılıyor. 14 Mart'ta Ukrayna'ya bağlı 19. Füze Tugayı, Donetsk merkezine benzer bir şekilde Toçka-U füzesiyle saldırmış, olay yerinde sivillerden 17 kişi ölmüş, 36 kişi yaralanmıştı" denildi.