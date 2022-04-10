Başkan Erdoğan’dan polis teşkilatına mesaj

Başkan Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.



Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/LzFl7ZRWYf — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 10, 2022