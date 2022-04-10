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“Karadeniz'e savaş gemisi sokmayacağız”

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadeniz'de arka arkaya bulunup imha edilen mayınlar ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

10.4.2022

“Karadeniz’e savaş gemisi sokmayacağız”

'MÜSAADE ETMEYİZ'
TÜRKİYE'NİN hem Ukrayna hem de Rusya ile vazgeçilemez ilişkileri olduğunu kaydeden ve iki ülkenin Ankara'ya güvendiğini anlatan Akar, "Karadeniz'deki mayınlar Rus yapımı ama hangi ülke bıraktı bilmiyoruz. 400 civarında mayın olduğu yönünde haberler çıkıyor ama bu tam bir muamma" dedi.Bu mayınlarla ilgili başka iddialar da bulunduğunu belirten Akar, "NATO'ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz'e girmesi için bu mayınlar bırakılmış olabilir. Ama biz Montrö kurallarına bağlı kalacağız. Karadeniz'in savaşa çekilmesine müsaade etmeyeceğiz" mesajı verdi.

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