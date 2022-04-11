Başkan Aydın’dan şehit babasına stat müjdesi

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ve AK Parti Seferihisar Teşkilatı, şehit Osman Koç'un babası Mustafa Koç ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Aydın, Şehit Osman Koç Stadı'nın bakım ve onarımı için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelen müjdeli haberi ilk olarak şehidin babasıyla paylaştı. Aydın, şehidin adını taşıyan stadın atıl durumda olmasından duydukları üzüntüyü dile getirip "Şimdi İl Gençlik Spor Müdürlüğü keşif yapıyor, önümüzdeki ay da ihaleye çıkacak ve birkaç ay içinde de stadın yapımına başlanacak. Stadın sadece tabelası var şu anda kendisi yok. Zemini komple suni çim yapılacak, 250 kişilik tribün yapılacak, soyunma kabinleri yapılacak, komple etrafı da tel çit haline getirilecek ve kontrol altına alınacak" dedi.