  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Emeklinin bayram ikramiyesi artacak mı? Tüm gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden çıkacak kararlarda

Emeklinin bayram ikramiyesi artacak mı? Tüm gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden çıkacak kararlarda

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın yoğun bir gündemle toplanacak. Rusya-Ukrayna savaşı toplantıdaki öncelikli gündem başlıklarından biri olacak. Toplantıda, ekonomi ve diğer iç gelişmeler de ele alınacak. Emeklilerin bayram ikramiyesine zam beklentisi de masada olacak konulardan biri.

11.04.2022, 13:35

Emeklinin bayram ikramiyesi artacak mı? Tüm gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nden çıkacak kararlarda

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, son toplantılarda olduğu gibi yine kabinenin gündemindeki öncelikli başlıklarından biri olacak.

Başşkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, taraflar arasındaki son durum ele alınacak.

Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.

BAKÜ-ERİVAN BARIŞ SÜRECİ

Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER MASADA OLACAK

Toplantıda iç gündemde öne çıkacak başlıklardan biri ekonomideki gelişmeler olacak.

Fiyat artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Kabine'de emeklilerin bayram ikramiyesine zam beklentisi de masada olacak.

Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da kabinenin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.

Başkan Erdoğan, toplantı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile kabine gündemini kamuoyu ile paylaşacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA