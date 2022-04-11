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Haberler Gündem Kaza şehidi askerler sonsuzluğa uğurlandı

Kaza şehidi askerler sonsuzluğa uğurlandı

11.4.2022

Kaza şehidi askerler sonsuzluğa uğurlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün Mustafa Ç. yönetimindeki otomobille çarpışıp takla atan Kozan Jandarma Komutanlığı'na ait minibüste şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın (28) cenazesi Adana'da, Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in (27) cenazesi ise İstanbul'da düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi. Avan'ın Osmaniye'de düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Şehidin babası Adem Avan, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne konulan sandalyeye oturup gözyaşı döktü. Minik kızı Mesude Irmak ve yakınlarıyla cenaze törenine gelen şehidin eşi Cennet Avan'ı yakınları güçlükle ayakta tutabildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin ailesinin yanına giderek başsağlığı diledi.

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