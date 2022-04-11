Kılıçdaroğlu fatura ödememekte ısrarlı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elektrikte KDV oranının düşürülmesi ve kademeli sistemin vatandaş lehine yeniden düzenlemesine rağmen hala elektrik faturalarını ödememekte ısrar ediyor. Kılıçdaroğlu'nun sergilediği pişkin tavır, kamuoyunda samimiyetsizlik olarak algılanırken, vatandaşı dert etmediği, gerginlik yaratmak peşinde koştuğu izlenimi bırakıyor. Kılıçdaroğlu Şubat ayı başlarında yayımladığı video ile "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyerek halkı kışkırtmaya çalışmıştı.