‘Sıfır Atık Projesi’nde hayallerin ötesindeyiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2017 yılında himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin, hayallerinin de ötesine geçerek uluslararası başarılara imza attığını söyledi. Gelecek nesillere tertemiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakmak kadar yaşanabilir bir dünyanın önde gelen mimarları arasında yer almak gibi önemli bir hedefleri olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, sınırları aşarak bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık Projesi ile alınan sonuçlardan gurur duyduğunu belirtti. Sıfır atığın yaygınlaştırılması ve yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesinde öncü rolü kadınların üstlendiğini dile getiren Emine Erdoğan, lider eşlerine, dünyanın en önemli meselesi haline gelen iklim değişikliğiyle mücadele için ortak proje yürütülmesi çağrısında bulundu. Özellikle Sıfır Atık Projesi konusunda lider eşleriyle bir diplomasi başlattıklarını ifade eden Emine Erdoğan, "Birçok ülke projeyi öğrenmek ve ülkelerinde uygulamak için bizimle temasa geçti, bu ülkelerdeki lider eşleriyle görüşmeler yürütüyoruz. Ayrıca 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Afrikalı devlet başkanlarının eşleriyle İstanbul'da düzenlenen programda bir araya geldik. Burada da sıfır atık konusunun önemini lider eşleriyle paylaşma imkanı buldum" dedi.

'GELECEK İÇİN BÜYÜK YATIRIM'

2023'e kadar Sıfır Atık Projesi'ni ülke çapında yaygınlaştırma hedefi olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, "Birçok kurum sıfır atığın yaygınlaşması için iş birliği içinde. Birçok hedefi zamanından önce tutturduk. Ülke olarak örnek bir iş yaptığımızı düşünüyorum" dedi. Sıfır Atık Projesi başladığında yüzde 13 olan geri kazanım oranını yüzde 22,4'e çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, "Aldığımız bu sonuçlardan gurur duyuyoruz. Bu emek, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için büyük bir yatırım" diye konuştu.



KÜLLİYE'NİN BAHÇESİ HAYVAN BARINAĞINA DÖNDÜ

EMİNE Erdoğan, "Külliye'de ve Cumhurbaşkanlığı'nın bağlı olduğu tüm kurumlarda Sıfır Atık sistemini kurduk, artık buraya çöp kamyonu hiç girmiyor. Yine yemekhanelerdeki yiyecek artıkları hayvan barınaklarına gönderiliyor. Külliye'nin bahçesi küçük bir hayvan barınağına dönüştü, buraya sığınan her sahipsiz kedi köpeğin bakımını gönüllü hayvansever personelimiz yapıyor. Ayrıca Hayvanları Koruma Günü'nde, Yedikule Hayvan Barınağı'ndan sahiplendiğimiz 'Leblebi' de burada bizimle yaşıyor, yeni dostlar ediniyor, bahçenin keyfini çıkarıyor" dedi.

'BU KONUDA BÖLGEDE LİDER KONUMUNDAYIZ'

PROJENİN, Birleşmiş Milletler'in iki önemli kurumu UNDP ve UN HABİTAT'tan özel çevre ödüllerine layık görüldüğünü hatırlatan Erdoğan, "Sıfır Atık Projesi 2019 yılında OECD ülke raporunda 'Umut Vadeden Proje' olarak örnek gösterildi. Son olarak Akdeniz Parlamentosu'nda 21 Akdeniz ülkesinin çok sayıda projeyle katıldığı yarışmada en iyi proje seçildi. Bu ödüle ayrıca çok sevindik. Çünkü Türkiye, Akdeniz'de önde gelen bir aktör. Akdeniz, iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerden biri. Sadece ülkemizin değil, tüm bölgenin geleceği, iklim değişikliğiyle mücadelede doğru ve hızlı adımları atmaya bağlı. Biz de bu konuda bölgede liderlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.