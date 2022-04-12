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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

12.04.2022, 17:48 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022, 17:57

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.15'te başladı.

MASADAKİ BAŞLIKLAR;

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak. Toplantının ardından milyonlarca emeklinin merak ettiği konu da yanıt bulacak. Başkan Erdoğan'ın toplantının ardından alınan kararları canlı yayında duyurması bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarının değerlendirileceği toplantıda, emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak artışın da açıklanması bekleniyor.

Yıl sonu enflasyon rakamları oranında artış yapılması, 1100 lira olan ikramiye tutarının 1500 liraya yükselmesi bekleniyor.

Kabine toplantısı kararları için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilirken, toplantıda koronavirüs salgınıyla ilgili vaka sayıları, aşılama çalışmaları, yerli aşı Tukovac'ın etkileri ve salgın önlemlerine ilişkin yeni kararların açıklanması da gündemde.

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