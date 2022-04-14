Kimlik kartları için yeni uygulama: Milyonları yakından ilgilendiren yeni sistem

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e-rapor sistemi Şanlıurfa'da uygulanmaya başlandı. Şanlıurfa'da ilk defa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan sistem sayesinde yeni doğan bebeğin nüfus cüzdanı hastane tarafından yapılan işlemler sonunda verilecek.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doğum Raporu Bileşeni Nüfus Tescil İşlemi uygulamasına başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen e-rapor sistemi sayesinde yeni doğan bebeklerin nüfus cüzdanları, hastanede gerçekleştirilen işlemlerle verilebilecek. Ailelerin Nüfus Müdürlüğüne gitmesine gerek kalmayacak olan uygulamadan yaralanmak için doğum raporunun hastanedeki ilgili birime iletilmesi gerekiyor. İlgili birim de ailelerin resmi nikah ve kayıtlı bir ikametgah adresleri olup olmadığını kontrol ettikten sonra Nüfus Müdürlüğünün de görebildiği sistem üzerinde işlemleri yapacak. İşlemleri tamamlanan aileler yeni doğan bebeğin ismini de belirledikten sonra başka bir işleme gerek kalmadan bebeklerine nüfus cüzdanı alabilecekler.

Ailelerin kurumlar arasında geçirecekleri zamanı artık çocuklarına ayıracaklarını söyleyen Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumhane Sorumlusu Sümeyye Topuz Söyler, "Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak doğum yapan her annemize daha iyi bir hizmet sunabilmek için, bebeğinin kimliğinin çıkarılması işlemlerini İl Nüfus Müdürlüğüne gidilmeden hastanemizden yapılabilmektedir. Normal doğum veya sezaryen ile doğum yapmak için hastanemize başvuran her gebe bu haktan faydalanabilmektedir. Doğum yaptıktan sonra doğum raporu çıkarılırken bunu bize iletmeleri yeterli olacaktır. Doğum yapmadan önce bebeğin ismini belirlediyseniz, resmi nikahınız varsa ve sistemde kayıtlı ikametgah adresiniz bulunuyorsa bu haktan faydalanabiliyorsunuz. Bu sayede annelerimiz kimlik işlemleri için ayıracakları zamanı bebeklerine ayırabilirler" diye konuştu.