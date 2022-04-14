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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bilim Kurulu en önemli toplantısını yapacak

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantısını yapacak" açıklamasında bulundu. Koca, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim Kurulu haftaya değerlendirmiş olacak" dedi.

14.04.2022, 15:27 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022, 15:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bilim Kurulu en önemli toplantısını yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "19 ilimizde yoğun bakımda yatan (Kovid-19) hasta sayısı sıfır" ifadelerini kullandı.

Koca, "Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz" dedi.

"EN KÖTÜ GÜNLERİMİZ GERİDE KALDI"

"En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz" diye Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak. Bilim Kurulu haftaya bugüne kadar yapmış olduğu en önemli toplantılarından birini yapacak, haftaya bir açıklamamamız olacak."

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