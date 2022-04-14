‘Ukrayna’daki tahliyeler için her şeyi yapıyoruz’

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından soruları yanıtladı. Karadeniz'de tespit edilen mayınlarla ilgili olarak Akar, "Bu konuyla mücadeleye ilişkin elimizde güçlü imkanlar var. Herhangi bir ihbar alındığında unsurlarımız süratle gereğini yapıyorlar" bilgisini verdi.

MAYIN SAYISIYLA İLGİLİ SOMUT BİLGİ YOK

"SERBEST kalan mayınlara yönelik ortada birtakım rakamlar dolaşıyor. Bunları teyit etmek mümkün değil" diyen Akar, mayınların İstanbul Boğazı açıklarına kadar nasıl bu kadar süratle geldiği konusunda, "Elimizde bununla ilgili somut bilgi, veri olmadan herhangi bir şekilde bazı şeyleri telaffuz etmek uygun olmaz" dedi.

'BAKANLIKLARLA İLETİŞİM HALİNDEYİZ'

MARİUPOL'DEKİ başta Türk vatandaşları olmak üzere sivillerin tahliyesine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Akar, "Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile sürekli iletişim halindeyiz. Türkiye olarak oradaki tahliyelerin emniyetli bir şekilde gerçekleşmesi için yapılması gereken ne varsa, gemi tahsisi dahil, yaptık, yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.