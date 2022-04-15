Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Ayasofya Fatih Medresesi açılışında önemli mesajlar

Başkan Erdoğan, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin yanı başında bulunan ve aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Ayasofya Medresesi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Geçen hafta İstanbulumuzun sembollerinden olan Büyük Çamlıca Camii Külliyesi'nde İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha şehre kazandırıyoruz. Burası, İstanbul'un Fethi'nin akabinde Ayasofya'nın bitişiğinde şehrin ilk medresesi olarak hizmete açılmıştır. Görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıktırılmıştır. Ayasofya'yı müzeye çeviren zihniyet, bu medreseye de tahammül göstermemiştir. Medrese, sessiz sedasız ortadan kaldırılmıştır.

Tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Batılılaşma adına yapılanlar milletimizin hafızasında çok derin yaralar açmıştır.

Bizans hayranı, Batı'dan çok Batıcı bu zihniyet, binlerce yıllık kültür hazinemizin değerini de bilememiştir. Kimi zaman ihmalkarlıktan kimi zaman rövanşist anlayışla yüzlerce eser yıkılmıştır. Yüzlerce cami satılmış, kiraya verilmiş ya da ahır olarak kullanılmıştır. Şu Suriçi var ya, burası 800'e yakın mescidin olduğu bir yer. Yıkılmış, satılmış, ahıra çevrilmiş vaziyette.

Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyor, tek parti zihniyetinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini kaldırmış oluyoruz.

Medrese bundan sonra da bir eğitim-öğretim yuvası olarak hzimet verecektir. Uygulama ve araştırma merkezlerinin faaliyet göstereceği medresemizde inşallah yarının alimleri yetişecektir. Bu güzide eserin 13 ay gibi bir çok kısa süre içinde hizmete kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bugün ayrıca medresemizle birlikte Geleneksel Sanatlar sergisinin açılışını da gerçekleştiriyoruz.

Milletleri ayakta tutan kökler kültür alanındaki derinliğidir. Zaman ilerledikçe gelişen kültür hazinesi yaşadıkları onca saldırıya rağmen ecdadımızın asırlar boyu varolmasını sağlamıştır. Eğitimden akademiye kadar her alanda sağlam köprüler kurmanın gayesindeyiz. Rabbim hiçbir camimizin minaresinden ezanı eksik etmesin diyorum.