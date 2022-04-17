81 ildeki düzensiz göçmen uygulamalarında 1629 gözaltı

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleriyle birlikte 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. 38 bin 181 personel ve 183 dedektör köpek ile 8 bin 399 noktada gerçekleştirilen uygulamada 1629 düzensiz göçmen yakalandı, 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 28 organizatör de gözaltına alındı. Ayrıca 45'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 817 aranan kişinin de tespit edildiği ifade edildi.

DİĞER