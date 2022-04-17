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Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü!

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, İsrail'in saldırılarında vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

17.04.2022, 18:44 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022, 18:47

Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü!

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde;

Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kudüs başta olmak üzere Filistin'de yaşananlar nedeniyle Ramazan'ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledim.

Görüşmemizde İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim.

Türkiye her daim Filistin'in yanındadır. Yaşananlar Filistinli tüm grupların birlik ve uzlaşı yolunda çalışmasının zaruretini hatırlatmaktadır. Sayın Abbas'a hem itidal telkinleri hem de birlik bakımından sergileyeceği sağduyulu liderlik dolayısıyla şükranlarımı ilettim.

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