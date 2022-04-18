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Haberler Gündem Diyarbakır’da 650 personelle Abluka-1 Operasyonu başladı

Diyarbakır’da 650 personelle Abluka-1 Operasyonu başladı

18.4.2022

Diyarbakır’da 650 personelle Abluka-1 Operasyonu başladı

Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Diyarbakır'da 'Abluka-1 (Diyarbakır-Birlik/ Şenlik) Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda jandarma özel harekat, polis özel harekat ve jandarma komando timlerinden oluşan 650 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

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