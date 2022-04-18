Ege için korkutan uyarı! ’5.5 büyüklüğünde deprem olabilir’

Yaptığı analizlerle birçok depremi önceden bilen Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, olması öngörülen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu söyleyen Yakut, "Geçtiğimiz günlerde Karadeniz açıklarında meydana gelen deprem, ondan önce meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki Malatya depremi bize depreme ne kadar hazırlıksız olduğumuzu, Türkiye'de her an deprem olabileceğini gösterdi. Büyük deprem hep akıllarda soru bırakıyor. Ben, Ege ve Akdeniz açıklarımızı Yunanistan üzerindeki ivme sebebiyle ilerleyen safhada konuşacağımızı düşünüyorum. Özellikle Girit Adası açıklarında ve 12 adada 5.5 ve üzeri depremler meydana gelebilir. Yunanistan'ın yaşayacağı büyük bir deprem var ve fazla uzak değil. Nisan ayında 5.5 ve daha büyük bir deprem Yunanistan'ı bekliyor. Yunanistan'daki depremler Marmara'yı etkiliyor ve mikro depremlere sebep oluyor" dedi.