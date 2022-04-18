Ege için korkutan uyarı! ’5.5 büyüklüğünde deprem olabilir’

"İNSANLARI ÖLDÜREN DEPREM DEĞİL, BİNALAR"

Türkiye'nin deprem gerçeğini, 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te en acı haliyle gördüğünü ifade eden Ahmet Yakut, şu ifadeleri kaydetti:



"Alınacak çok dersler vardı ama hala alınmadı. En azından bir yerlerde önlemler alınmaya çalışılıyor. Gölcük, Değirmendere ve Adapazarı'nda hasarlı ve mahkeme sürecine takılmış birçok bina var. Bu sorunların ivedi bir şekilde çözülmesi lazım. Büyük Marmara depremi için 'İstanbul'u yıkacak', 'Şu kadar bina yıkılacak' ve 'Şu kadar kişi ölecek' hesaplarına dalmaktansa 'Biz bu depremde kaç kişiyi kurtarırız' ya da 'Kaç binayı ayakta tutarız' hesaplarına girmeliyiz. Bu hesaplar içerisinde başı çekecek olan şey bilinç olmalıdır.