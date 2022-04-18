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Ege'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi.... AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde deprem oldu. Depremin şiddeti 3.9 olarak belirtilirken derinliği ise 7.39 km olarak ölçüldü.

18.04.2022, 13:32 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022, 13:34

Ege’de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından edinilen bilgiye göre Ege Denizi'nde saat 12:57'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin7.39 km altında gerçekleştiği aktarıldı.

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