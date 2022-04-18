Ege’de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından edinilen bilgiye göre Ege Denizi'nde saat 12:57'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin7.39 km altında gerçekleştiği aktarıldı.
Ege için korkutan uyarı! '5.5 büyüklüğünde deprem olabilir'
Son dakika deprem haberi.... AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde deprem oldu. Depremin şiddeti 3.9 olarak belirtilirken derinliği ise 7.39 km olarak ölçüldü.
AFAD tarafından edinilen bilgiye göre Ege Denizi'nde saat 12:57'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin7.39 km altında gerçekleştiği aktarıldı.
Ege için korkutan uyarı! '5.5 büyüklüğünde deprem olabilir'