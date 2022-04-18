PKK’nın sözde sorumlusunu MİT etkisiz hale getirdi

Suriye'de eylem ve faaliyetleri nedeniyle MİT'in takibinde olan "Kahraman Aydın/Rojvan Van" kod adlı terörist Mehmet Aydın'ın, Haseke kentine bağlı Derbesiye ilçesinde olduğu belirlendi. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Aydın, MİT'in nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Mehmet Aydın'ın 2005'te İran Kelareş kırsalından örgüte katıldığı, bir dönem Tunceli kırsalında, 2010- 2013 yıllarında Hatay Amanos kırsalında, 2013'te ise Kobani'de sözde alay sorumlusu olduğu, 2015'te Afrin'de sözde cephe sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.