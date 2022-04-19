BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam ülkemizde görev yapan büyükelçilerle iftar programında bir araya geldi. İftar programına, 95 büyükelçi, 21 diplomat, 6 uluslararası kuruluş temsilcisi, 12 dini lider olmak üzere toplam 198 kişi katıldı. Buradan dünyaya önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin, "Her iki tarafın da güven duyduğu ülke olarak biz çabalarımızı sürdürüyoruz. İki komşumuz arasında önce ateşkesin sonra kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır. Barışçıl bir çözüm bulunacağına gönülden inanıyorum" dedi.

MİLYONLARCA DOZ AŞI

Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi: Virüse karşı en etkili silah olan aşı zenginler kulübü üyesi ülkelere mahsus bir ayrıcalık gibi algılanırken, Türkiye olarak son iki yılda 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. 19 ülkeye 6,3 milyon doz aşı hibesi yaptık. Afrikalı, Asyalı, Amerikalı, Avrupalı olmadan önce birer insanız. Nerede yaşarsak yaşayalım, inancımız, kültürümüz, dilimiz, ten rengimiz ne olursa olsun hepimiz 8.5 milyarlık büyük insanlık ailesinin fertleriyiz. Sadece birbirimize karşı değil aynı zamanda gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Kendi fildişi kulesine çekilip diğerinin yaşadığı felaketleri görmezden gelme lüksümüz yoktur. Biz unutsak bile yaşanan her hadise, tüm insanlığın aynı gemide olduğunu hatırlatıyor.

BİR DİLİM EKMEK İÇİN

Ukrayna savaşı adil bir dünya düzeni kurma arayışımızın ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gösterdi. "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek BM Güvenlik Konseyi reformu çalışmalarımız anlaşılmış oldu. Türkiye, 70 yılı aşkın süredir NATO içerisinde vazgeçilmez müttefik olduğunu defalarca ispatlamıştır. Tam üyelik perspektifimizi esas alan somut adımları AB'den atmasını bekliyorum. Yemen, Somali, Libya, Afganistan, Filistin ve Suriye'de milyonlarca masum insan, bir Ramazan ayını daha buruk geçiriyor. Tedbir alınmadığı, yardım eli uzanmadığı, bir dilim ekmek bulamadığı için ölen her bir masumla birlikte insanlık da ölüyor.

SURİYELİLERİN ONURLU DÖNÜŞÜ İÇİN ÇABALIYORU

Türkiye'nin 3.5 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 5 milyon yerlerinden edilmiş kişiye geçici ev sahipliği yaptığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Tek başına bırakılmış olsak da Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Aynı zamanda rejimin bomba ve terör örgütlerinin saldırıları altında hayata tutunmaya çalışan mazlum ve mağdurlara sahip çıkıyoruz" dedi.