Ali Koç tutmadı hedef İnan Kıraç

Bahçeli Millet İttifakı'nın Türkiye'nin istikbaline, uluslararası gelişmelerin seyrine milli bir yorum getirme, yeni ve parlak bir öneri paylaşma iradesinin olmadığını savunarak, "Zillet ittifakına sesleniyorum; kimin çıkarırsanız çıkarın, ister İnan Kıraç'ı, ister terörist Demirtaş'ı, isterse de Osman Kavala'yı aday olarak gösterin, mutlak son değişmeyecek. Türkiye'nin yükseliş ümitlerini, tarihi yürüyüşünü kesemeyeceksiniz" diye konuştu.

Bahçeli'nin bu sözleri geniş yankı uyandırırken, güvenlik ve terör uzmanı Erhan Çalışkan ile Coşkun Başbuğ konuyu Yeni Asır'a yorumladı.

'O PROJE BAŞARISIZ OLDU'

Bahçeli'nin Fenerbahçe'de başkanlığı ve başarısı tartışılan Ali Koç'un aslında bir proje olduğunu ve bu projenin tutmadığını belirttiğini aktaran Erhan Çalışkan, "Bu nedenle Millet İttifakı'na net bir cevap vererek, 'Bu saatten sonra kimi vitrine çıkarırsanız çıkarın herkesin tarafı belli ve biliyoruz' dedi. Bu saatten sonra sizi destekleyen ister ön plandaki Selahattin Demirtaş'ı, ister arka plandaki perde arkasındaki gizli gücünüz İnan Kıraç'ı çıkartın, hiç bir şey değişmez, kimin ne olduğunu ne yapmak istediğini millet de görüyor anlamında bir açıklama. Zaten 2023 artık herkes tarafından net olduğu yeni bir dönem olacak. Hiç bir şey gizli perde arkasında kalmayacak' diye konuştu

'6+1 MASADAKİLERE MESAJ'

Coşkun Başbuğ ise, Bahçeli'nin 6'lı masaya mesaj verdiğini kaydetti. Bahçeli'nin kimin kimlere destek verdiğini ve ne yapmak istediğini çok iyi bildiğini ifade eden Başbuğ, "Buradan 6+1 masasındakilere mesajı aslında şudur; 'Siz kimi çıkarırsanız çıkarın, Bu saatten sonra Türkiye'nin önünü kesemezsiniz. Ön plandaki değil, gerekirse arka plandaki haminizi sahaya sürseniz de sonuç değişmez' demek istiyor" ifadelerini kullandı. ■ FATİH ŞENDİL