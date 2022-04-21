Bakan Akar: Teröristler büyük bir acz içindeler

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili önemli demeçler verdi. Akar, operasyonun başladığı günden bu yana faaliyetlerin planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğine dikkat çekerek, "Şu ana kadar toplam 30 terörist etkisiz hale getirildi. Birinci aşama hedefleri ele geçirildi. Teröristlerin yaptıkları konuşmalardan son derece çaresiz, acz içinde olduklarını gördük.

OPERASYONUMUZ DEVAM EDECEK" DEDİ.

TERÖRİSTLERİN hangi taşın altına girerlerse girsinler herhangi bir şekilde kurtuluşlarının olmadığını belirten Akar, "Adalete teslim olmaktan başka çareleri yok. Bunu bilmeleri lazım. Herhangi bir geri adım atmamız söz konusu değil. Bizim amacımız, temennimiz 40 yıldan beri milletimizin başına musallat olan bu terör belasından asil milletimizi kurtarmak" diye konuştu.

ŞEHİDE UĞURLAMA TÖRENİ

ÖTE yandan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit düşen Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için Hakkari'de uğurlama töreni düzenlendi. Şehit Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, daha sonra memleketi Çankırı'ya uğurlandı