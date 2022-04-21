Başkan Erdoğan’ın sağlık çalışanlarıyla iftar buluşması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 81 ilden gelen sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftara katılan Başkan Erdoğan burada canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika açıklamaları...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Yurt içinde ve yurt dışında fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıkçılarımız pandemi döneminde sancılı bir dönem geçirdi. Milletimiz sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını unutmayacaktır.

19 ŞEHİR HASTANESİ SALGIN DÖNEMİNDE KRİTİK ROL ÜSTLENDİ

Toplam 25 bin 298 yataklı 19 şehir hastanemiz pandemi sürecinde önemli roller üstlendi.

İsraf denilen projelerimizin tamamı on binlerce vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile oldu. Yine salgın döneminde aşıya ilk uşan ülkeler arasında olduk. Sadece aşı tedarik etmedik kendi aşımızı geliştirdik. Yerli aşımız TURKOVAC milyonlarca insana şifa kaynağı oluyor.

Bilim Kurulumuzun tavsiyesi doğrultusunda alınan kararları önümüzdeki günlerde paylaşacağız.

SAĞLIKTA ASLİ UNSUR SAĞLIK PERSONELİDİR.

Sağlık personeliyle ilgili müjde çalışmaları devam ediyor. İlk müjdemiz sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin katalog suç kapsamına alınmasıyla ilgili düzenlemeydi. İnşallah genel kurula gelerek milletvekilerimizin takdiriyle kanunlaşacaktır.

İkinci müjdemiz mesleki sorumluluk kuruluydu.

Üçüncü müjdemiz sağlık çalışanlarının mali haklarıyla ilgili iyileştirmelerdi. En kısa sürede neticesini sizlerle paylaşacağız.

Dördüncü müjdemiz lisans mezusunu hemşirelerimizin 3600 ek göstergeye alınmasıydı. Sağlık çalışanları dışında önemli bir kesimi ilgilendiren bu ek gsöterge konusunu yıl sonuna kadar neticelendirceğiz.

Beşinci müjdemiz de aile hekimlerimizle ilgiliydi.

Ülkemizdeki her kesim gibi sağlıkçılarımızın da geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak adımlar atmak sorumluluğumuzdur.