Kandil’in sönmesine doğru adım adım

Kahraman Türk Ordusu, önceki gün başlattığı sürpriz harekatla Gara ve Sincar'a kilit atarak PKK'nın yönetim merkezi Kandil'i söndürmeye adım adım yaklaşıyor. DERİN ABD APARATI CIA kontrollü bölücü terör örgütü PKK'nın doğduğu yer olan Kandil'de boğulmasına az kaldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Irak harekatı sürerken, "Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak. Suriye'de palazlanıp yer tutan terör örgütünün de er ya da geç başını ezeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı. Başkan Erdoğan, "TSK , Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü tarafından işgal altındaki bölgeleri temizlemeye yönelik harekata bir yenisini ekledi. Pençe Kilit adı verilen harekatla amacımız, hem Irak topraklarını terör örgütü tasallutundan arındırmak hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almamızdır" sözleri dikkati çekti.

NEDEN KİLİT DENİYOR?

Kahraman Mehmetçiğin son harekatına 'Kilit' adı verildi, Kilit şifreyi veriyor. Zap- Hakurk-Metina'ya KİLİT VURAN TÜRK ORDUSU, buradan KANDİL'İ

SÖNDÜRMEYE YÖNELECEK.

Zap ve Hakurk, ikinci Kandil Gara'yı devre dışı bıraktı. Metina ise, Sincar'a uzanan hatta kilit vuruyor. Bu kilitler açılınca CIA kontrollü PKK terör paçavralarına hem Irak'ta, hem de Suriye'de son darbenin yolu açılmış olacak. Bilindiği gibi, HDP'li Semra Güzel'in fotoğrafları da o kampta çıkmıştı. Örgütün eylem planlarını yaptığı son hazırlık kampı burasıdır. DOGDUKLARI YERDE BOĞULUYORLAR.

Başkan Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2019 yılında IRAKSURIYE sınırına KİLİT ATMAYA yönelik operasyon zincirini başlattılar. Bu kilit operasyonlarının sonucu olarak, yurt içinde PKK boğuldu. Bölücü örgüt uzun zamandır eylem yapamıyor. Irak ve Suriye'de boğma harekatı başarı ile yürüyor. Kahraman Mehmetçiğin zincir operasyonları, örgütün eylem yapma kapasitesini bitirme noktasına getirdi. Irak'tan Türkiye'ye sızma girişimleri ise minimize edildi.

EFSANE ALBAY ANLATTI

Kuzey Irak ve Sincar operasyonlarını yıllarca yürütmüş olan Özel Kuvvetler'in efsane albayı Mithat Işık anlattı: "Kandil-Sincar hattını kilitleyen Türk Ordusu, Derin ABD-CIA'nın kullandığı örgütün direnç noktalarını tamamen kırmış olacak. ZAP'A KİLİT VURULMASI, KALICI ÜSLERLE TAM KONTROLE GİRECEK.

Bu işin sonu Kandil'dir. ZAP'a atılan kilit, AMERİKA'NIN KUZEY IRAK'TAN SURİYE'YE PKK'YA SİLAH TAŞIMA HATTINI DA KESECEKTIR.

ZAP'A KİLİT VURMAKLA Kuzey Irak sınırında bölücü çete boğulacak. Zap, terör örgütünün son dönemde tahkimat merkezi oldu. Aynı zamanda Pençe operasyonları sırasında diğer bölgelerden kaçan örgüt üyeleri de Zap'a yerleşti. Zap, örgüt tarafından Türkiye'ye giriş noktası olarak da kullanılıyordu. Zap bu nedenle kilit önemdeydi. Pençe operasyonları ile ZAP suyunun doğusunda Sidekan-Hakur bölgesi ile ZAP'ın batısında, ZAP bölgesi- Link Dağı, Metina Bölgesi, Sinat-Haftanin Bölgesi-Gara Dağı Bamarni- Banka- Batmfa Yolu-Suli-Şiladiza-Amediya- Dulltok yolunun kontrol altına alınması sağlandı. Metina Dağı, ZAP'ın batısını tamamen kontrol eden kritik bir dağ bloğudur. Metina Dağı, Gara Dağı'nın kontrol altına alınmasını sağlar. Derola boğazını kontrol eder. Diyana-SuliŞiladiza- Amedya- Duhok yolunu güneyden, Kanimasi- Begova-Batufa- Zaho-Habur yolunu kuzeyden kontrol eder. Metina Dağı aynı zamanda Çukurca-Üzümlü- Amedya arasındaki bağlantıyı sağlayan yolun güvenliğini sağlar. Metina Dağı-Derola Boğazı'nı kontrol ederek PKK terör örgütünün Gara'ya geçişini önler."

HAREKAT ÜSSÜ OLABİLİR

"Metina Dağı, kuzey-güney istikametinde geçiş sağlayan Şerife-Sulav-Sinci boğazlarını kontrol eder. Gara Dağı'na ve Sincar'a yapılacak operasyonlarda ileri harekat üssü olarak kullanılabilir. Metina Dağı üzerinde doğuya doğru uzanan Çarçele bloğu ile de Amedya-Duhok yolu, Gara Dağı kontrol altına alınıyor. Aynı şekilde Amedya-Bamarni- Banka-Batufa-Zaho-Habur yol güzergahı da kontrol altına altına gİrİyor. Bu nedenle Metina Dağı'nda oluşturulacak kalıcı ve güçlü bir askeri üs sayesinde PKK terör örgütü ZAP suyunun batısında barınamaz. Metina'da bulunduğumuz sürece Çukurca-Uludere-Gülyazı-Şenoba-Şırnak- Cizre-Silopi-Habur sınır hattının güvenliğini sağlamış oluyoruz. Sidekan-Hakurk bölgesinde bulunduğumuz zaman Derecik-Şemdinli- Hakkari-Yüksekova bölgesi güven altına alındı."

SONUÇ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kararlı. Kandil sönecek. Derin ABD aparatı (CIA) kontrolündeki bölücü terör örgütü PKK, 2023 yılında eylemsel gücünü tamamen yitirecek.