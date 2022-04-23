Aksoy’dan Özkan’a şok suçlamalar

İzmir Menemen'de sular durulmuyor. Belediyeye yapılan soruşturmada "zimmet ve irtikap" nedeniyle başkanlık görevinden uzaklaştırılan Serdar Aksoy, zamanında Yeni Asır'ın duyurduğu asansör firması pazarlama skandalını ilk defa ifşa etmiş oldu. Aksoy, geçtiğimiz günlerde 'biri medya kökenli iki CHP İzmir milletvekilinin Seyrek'teki bir belediye arazisiyle ilgili kendisiyle rant pazarlığı yaptığını iddia etti. İki CHP milletvekilinin kendisinden Seyrek'te yapılması planlanan bir proje kapsamında ihaleye çıkarmak istediği 1 milyon metrekarelik araziyi rant amacıyla talep ettiğini anlatan Aksoy, bunu kabul etmediği için kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü. Aksoy, bu milletvekillerinin isimlerini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na söyleyeceğini de vurguladı.

ÖZKAN VE SERTEL'DEN TEPKİ

Bu iddiaların ardından gazeteci kökenli olan CHP İzmir Milletvekilleri Tuncay Özkan ile Atila Sertel, ortak bir açıklama ile tepki gösterdi. Özkan, "Bu söz bizi töhmet altında bıraktı. Ne benim, ne de Sertel'in rantla çıkarla yaptığımız görevi çıkara dönüştürmekle bir ilişkimiz yoktur" dedi. Sertel de, "Eğer bu iddiasını kanıtlamazsa müfteridir, alçaktır, şerefsizdir" ifadelerini kullandı.

ÖZKAN'IN İLGİNÇ İSTEKLERİ

İki vekilin bu açıklamasının ardından Aksoy, bir video kaydı yayınlayarak bomba açıklamalarda bulundu. Kendisinin açıklamasında isim vermediğini ifade eden Aksoy, "Bu iki milletvekili maalesef müsamere çocukları gibi, Karagöz-Hacivat gibi birbirlerine pas atarak kötü bir üslupla bana cevap vermeye çalıştılar. Niçin Kanaltürk'ü FETÖ'cülere satan Tuncay Özkan üzerine bu kadar çok alındı? Demek ki bir yarası vardı" dedi. Özkan'ın seçimlerden bir süre sonra Menemen'e geldiğini anlatan Aksoy, "Tek başına da gelmedi. Bunun fotoğrafları ve videosu da mevcut. Yanında bir milletvekili daha vardı ve İstanbul'un eski il başkanı olduğunu söyleyen bir zat vardı. Sayın Özkan bana 'Makam katında konuşmayalım' dedi ve biz de başka bir odaya geçtik. O odaya geçerken telefonlarımızın da verilmesini istedi, ya da telefonları uçak moduna almamızı talep etti. Bir milletvekili ya da genel başkan yardımcısı niçin bunları talep eder? Biz o gün bunları yaptık, odaya girdik. Orada bana, 'AND adlı bir asansör firması ile sözleşme yapacaksınız. İki, Güneş (Güneşim) isimli bir medya şirketi var, bu medya şirketiyle sözleşme yapacaksınız ve bunlar genel başkanın talimatı' denildi" ifadelerini kullandı.

'BİZE BİR YALAN SÖYLENDİ'

Bir genel başkanın böyle talimat verip vermeyeceğini soran Serdar Aksoy, "Ben vereceğine ihtimal vermem. Ve burada bize bir yalan söylendi. Ayrıca Seyrek'teki yerlerle alakalı bana sorular sordu. Bundan sonra devreye bir takım adamlar sokarak, plazalara, rezidanslara davet edilerek orada açık ihale ile değil pazarlık usulü ya da farklı usulle yapılacak pazarlık ile yapılacak 6-7 firmaya bunun dağıtılacağı şeklinde telkinlerde bulunuldu. Ben bunun hiçbirini kabul etmedim" dedi.

'KAYITLARI MAHKEMEYE SUNARIM'

İşlerin 'Sen beni gör, ben de seni göreyim' şeklinde yürüdüğünü belirten Aksoy, "Bu bir çamurdur ve biz bunu Menemen'de yaşadık. Eğer mahkemeye gidilirse de o görüntüleri o kayıtları mahkemeye sunarım. Tuncay Özkan mutlaka kendi medyasını kullanarak üzerime gelecektir. Hodri meydan" dedi.

ERHAN GÜLENÇ