Aydın’da Çerçioğlu’nun bürokratlarına ceza yağdı

Aydın Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren iki davada sanık olarak yargılanan ve toplam 24 yıl hapsi istenen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nden kötü haber geldi. Görevini kötüye kullandıkları gerekçesi ile dönemin Belediye Başkan Yardımcıları Sümran Ünal ve Kamil Kaya, Aski Genel Müdür Vekili Hakan Olgaç, Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Uçar, Sağlık Daire Başkanı Ahmet Balcı, dönemin Mali Hizmetler Müdürü Bayram Gül, Hukuk Müşaviri Melike Kallemoğlu, MHP Meclis ve Encümen üyesi Murat Saltık ve bir dönem İmar Müdürlüğü yapan Tamer Toyran, Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 10 ay ile 1yıl 15 gün arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırıldı.

İTİRAZ ETME HAKKI DA YOK

AYNI dönemde başkan yardımcılığı yapan ve ASKİ Genel Müdürü Vekili olduğu dönemde Çerçioğlu tarafından mobbinge uğradığı iddiasıyla görevden uzaklaştırıldığı konuşulan Cemalettin Küçükerol ise usulsüzlüklerle ilgisi olmadığını ispat ederek, hakkındaki suçlamalardan beraat etti. Ceza verilenler hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı uygulanarak cezalara itiraz etme hakkının da olmadığı belirtildi.