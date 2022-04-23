Başkan Erdoğan cuma namazı çıkışında Ukrayna-Rusya savaşını değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti. Başkan Erdoğan, buradan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'İYİ OLACAK, ÜMİTLİYİZ'

Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 2 aydır devam eden savaşta gelinen son durum ve Türkiye'nin arabuluculuğu ile ilgili soru üzerine Erdoğan, "Sonuç olumlu. Fakat tabii tam istediğimiz gibi mi değil. Ama daha iyi olacak. Ümitsiz değiliz. Putin ve Zelenski ile bugün, yarın tekrar bir görüşme yapmayı planladık. İstanbul'daki süreci liderler düzeyinde gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

PENÇE-KİLİT'TE 3. ŞEHİT

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nun sorulması üzerine Erdoan, "Süreç içerisinde Kuzey Irak'taki harekat terör örgütünün can çekişmesi anlamında. Son çırpınışları olarak yakım yıkım gibi talimatı yerine getirme gayreti içerisindeler. Pençe harekatında 45 terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef bir uzman çavuşumuz şehit oldu, şehit olanların sayısı 3'e çıktı. Temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek. Durmadan usanmadan terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. İnlere giriyorsunuz mağaralara giriyorsunuz. Taviz vermeden en az hasarla bu işi bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Biraz süre alacak ama neticesi milletimiz vatanımız için hayırlı olacak" diye konuştu. Çıkışta vatandaşlarla da sohbet eden Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere camiden ayrıldı.