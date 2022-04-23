Erdoğan’dan öğrencilere bayram müjdesi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da KYK Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar programında bir araya geldi. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Gittiğim her yerde özellikle burada da gayretleriyle enerjileriyle, birikimleriyle 2053 vizyonuna sahip çıkacak bir gençlik görüyorum. Gençlerimizin ülke sınırlarını aşan başarılarıyla gurur duyuyoruz" dedi.



Başkan Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

11 yıl önce milletimize ilan ettiğimiz 2023 hedeflerine ulaşmak için çok çalıştık. Çok engel aştık. Çok eser ve hizmet ürettik. Amacımız sizlere 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmaktır.

BEN bu gençliğe TeknoFest gençliği diyorum. Zira sizler artık uzayı okuyorsunuz. Gençlerimizin ülke sınırlarını aşan başarılarıyla gurur duyuyoruz.

BİZİM Türkiye'ye en büyük hizmetimiz ne olursa olsun eser ve hizmet siyasetinden vazgeçmeyerek ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız. Bugün de güney ve kuzeyimizde kanlı savaşlar yaşanırken, Türkiye'yi 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu rayından asla çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. İnşallah sizler bizden emaneti devralıp ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğinizde güçlü altyapı üstünde yürüyeceksiniz.

YURTLARIMIZIN sayısını biz 190'dan 778'e yurt kapasitelerini 747 bine yükselttik. İsteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini Mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız.