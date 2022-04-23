İsrail polisi Mescid-i Aksa’ya sabah namazında saldırdı

İsrail polisi ve fanatik Yahudiler, hükümetin Ramazan ayı sonuna kadar Yahudi girişini yasaklayacağı Mescid-i Aksa'daki baskınlarına dün de devam etti. İsrail polisi, sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'nın kapılarında toplandı. Burada polis ile Filistinliler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesinde en az 31 Filistinlinin yaralandığını, 14'ünün hastanede tedavi altına alındığını bildirdi. Polis, ses bombaları ve kauçuk kaplı mermilerle müdahalesinin ardından Mescid-i Aksa'nın avlusundan çekildi.