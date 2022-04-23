Nissan’ın eski başkanı Ghosn için uluslararası tutuklama emri

FİNANSAL usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan kaçarak Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn hakkında yürütülen adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Fransız savcılar, bir dönem Nissan-Mitsubishi ortaklığının da başında bulunan Ghosn ve 4 kişi hakkında, zimmete para geçirme suçlamasıyla uluslararası yakalama kararı çıkardı. Bu emrin çıkartılmasıyla, Ghosn üye ülkelerden birinde görüldüğü takdirde gözaltına alınacak. Ghosn'un son görüldüğü yer olan Lübnan da üye ülkeler arasında yer alıyor.