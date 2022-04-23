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Haberler Gündem Son dakika: TBMM Başkanı Şentop, HDP’li Garo Paylan’ın yasa teklifini iade etti

Son dakika: TBMM Başkanı Şentop, HDP’li Garo Paylan’ın yasa teklifini iade etti

Son dakika haberi...HDP'li Garo Paylan tarafından TBMM'ye sunulan 1915'teki sözde soykırımı tanıyan yasa teklifi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından iade edildi.

AA

23.04.2022, 21:52 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022, 22:10

Son dakika: TBMM Başkanı Şentop, HDP’li Garo Paylan’ın yasa teklifini iade etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

HDP'li Paylan, sözde Ermeni soykırımının tanınması hakkında hazırladığı kanun teklifini, dün TBMM Başkanlığına sundu.

Meclis Başkanı Şentop, Paylan'ın imzasını taşıyan kanun teklifini, Meclis İçtüzüğü hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

Şentop'un kanun teklifi konusundaki iade yazısını, 23 Nisan özel oturumu sırasında yazdığı öğrenildi.

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