Suriyelilere bayramda gidip geri gelme izni verilmeyecek

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz bayramlarda izin alarak ülkelerine giden Suriyeliler de bayramın yaklaşması nedeniyle Bakan Soylu'ya soruldu. Pandemi nedeniyle bir süredir gidişlerin azaltıldığını söyleyen Bakan Soylu, "Geçen hafta itibarıyla valilerimize bayram izni verilmeyecek dedik. Şu anda bayram izni verilmiyor. Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler. Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek" dedi. Bayramlarda gidenlerin sayısının çok fazla olmadığına da dikkat çeken Soylu, "Gittiler, yüzde 60'ı kaldı. Sonra gittiler geri döndüler. Bayramlarda gidenler çok bir sayı değil" diye konuştu.