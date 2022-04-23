Ukraynalı çocuklar evlerine dönemiyor

RUSYA'NIN saldırıları nedeniyle sığınakta prova yapmak zorunda kalan dans topluluğundaki Ukraynalı çocuklar, 23 Nisan için geldikleri İzmir'de ülkelerine geri dönemiyorlar. Konak Belediyesi'nin Hmelnitski bölgesinden getirerek tarihi Atlas Oteli'nde misafir ettiği çocukların, yarın İzmir'den ayrılarak önce İstanbul'a oradan da yine karayoluyla Bulgaristan'ın Varna kentine gideceği öğrenildi.

AKILLARI BABALARINDA

İzmir'den aldıkları çağrıyla büyük mutluluk yaşayan ve savaşa mola vererek kente gelen dansçı çocuklar, anne babalarına kavuşamayacakları için büyük üzüntü yaşadı. Küçük çocuklar anne babaları ile görüntülü konuşarak gözyaşlarına boğulurken, otel personeli ve oteldeki diğer misafirler de hüzünlü anlar yaşadılar. Ukrayna'da sirenlerin çaldığını telefonlarındaki uygulamadan takip ettiklerini anlatan çocuklar, kalplerinin ve akıllarının cephede olan ve günlerdir haber alamadıkları babalarında olduğunu dile getirdi. Dans topluluğundan 16 yaşındaki Kateryna Bondar ise İzmir'e geldikleri için çok mutlu olduklarını ancak ülkelerine dönmek için beklemek zorunda kalmaları nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.



ONLARIN MANEVİ DEDESİ OLDU

UKRAYNALI çocuklar, kaldıkları Atlas Oteli'nde gördükleri ilgi karşısında çok mutlu oldu. Onlarla yakından ilgilenen isimlerden biri de Adanalı iş insanı Sedat Acımış oldu. Çocuklar, kendileriyle yakından ilgilenen Sedat Acımış'a 'Sedat Dede' diye hitap etti.



FATİH ŞENDİL