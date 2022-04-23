Yeni Asır’ın haberleri CHP’li Akın’ı çıldırttı! Fazla mesai kıyağını izah edemedi

YENİ Asır'ın Turgutlu Belediyesi'nde CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı'na yapılan fazla mesai kıyağını ve bir prefabrik yapının görkemli bir törenle açılışını eleştiren haberleri CHP'li Başkan Çetin Akın'ı çıldırttı. Bir TV kanalına çıkan Akın, Yeni Asır'a hakaretler yağdırırken tepki çeken açıklamalar yaptı. Akın'ın özellikle belediyede 'yöresel halk pazarı' sorumlusu olarak çalışan CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler'e 2021 yılında tam 1035 saat fazla mesai parası ödenmesi, hatta yurtdışına eğitime gönderilmesine rağmen bu tarihlerde de fazla mesai ödenmesini küçük bir yanlışlık gibi göstermeye çalışması dikkat çekti.

HAKARETLER YAĞDIRDI

AKIN, "140 milyon liralık bütçemiz içinde bir mesai arkadaşımıza 3 gün görevli olduğu halde sehven mesai yazılmış. O da zaten geri alındı" diyerek kendini savunmaya çalıştı. CHP'nin Manisa Turgutlu'daki tek katlı bir ofis ve birkaç eklentiden oluşan prefabrik ek hizmet noktasını büyük bir icraat yapıyormuş gibi tam kadro açması da ilçede gündem olmuştu. Ankara'dan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bile geldiği Selvilitepe Mahallesi'ndeki açılışa CHP Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da katılmıştı. Yeni Asır da bu skandal açılışı "Görgüsüzler" manşetiyle gündeme getirmişti. Akın, bu haberle ilgili de hakaretlerde bulundu. Akın, haberi yalanlayamayınca "Bu kadar aşağılık bir haber olamaz" ifadelerini kullandı.

Turgutlu'da kaymaklı mesai