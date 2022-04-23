’Yüzsüzce karanlık içinde poz veriyor’

MHP lideri Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayımladı. 23 Nisan 1920'nin önemine değinen Bahçeli, açıklamasında faturasını ödemediği için elektriği kesilen ve bunun üzerinden şov yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. Bahçeli, ""Vicdan ve siyasetlerindeki karanlık noktaları ülkemizin geneline teşmil etmenin arayış ve gayesinde olanların yüzsüzce karanlık içinde poz vermeleri, aynı zamanda sivil itaatsizlik provaları, üstelik bu çarpık zihniyetlerin TBMM'de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir. Karanlıktan medet umanlar 23 Nisan 1920'de nasıl kaybetmişlerse, onların izinden yürüyen müstevli kuklaları yine ve bir kez daha kaybedeceklerdir" ifadelerini kullandı.