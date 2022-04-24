50 PKK’lı terörist öldürüldü

MİLLİ Savunma Bakanlığı, önceki gün 1 polisin şehit olduğu Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekat bölgelerindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldıran teröristlere karşı düzenlenen operasyonlarda 50 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Mare yerleşim yerindeki polis kontrol noktasına tanksavar silahları ile saldırı gerçekleştirildiği, özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğu hatırlatıldı.

CEZALANDIRMA ATIŞLARI

BU saldırı ile eş zamanlı TSK üslerine de havan tacizleri gerçekleştirildiği, tacizlerin hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı Harekat bölgelerindeki üs bölgelerinde devam ettiği bildirildi. Geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtilerek, "Yapılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları ile operasyonlar neticesinde 50 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. TSK şimdiye kadar tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmıyor ve bırakmayacak. Yapılan her türlü taciz ve saldırılara anında misliyle karşılık verilecek" denildi.

PENÇE-KİLİT'TE 54 TERÖRİST ETKİSİZ HALDE

ÖTE yandan Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonu'nda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Böylece Pençe-Kilit Operasyonu'nda 54 terörist öldürülürken Suriye ve Irak'ta son 1 haftada etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 104 oldu.



YAŞAM MALZEMELERİ TOPRAK ALTINDAN ÇIKTI

ADIYAMAN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kömürler beldesi kırsalında yapılan arama tarama faaliyetinde, toprağa gömülü 2 büyük tüp, 5 piknik tüpü, kıyafet ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda imha edildi.