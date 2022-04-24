Acı haberi ekmek kapısında aldılar

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in (28) acı haberi Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Fırında ekmek dağıtımında çalışan baba Salim Kerek, acı haberi evinin önüne geldiği sırada kamyonetin içinde askeri yetkililerden aldı. Bir tekstil firmasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen anne Elif Kerek de acil sağlık ekibi tarafından işyerinden alınarak eve getirildi.

YETKİLİLER GİTTİ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'ın acı haberini vermek için 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Cengiz Güven, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kadriye Özer Bici ve sağlık ekipleri, Kayalar Mahallesi TOKİ Evleri'nde ailesinin yaşadığı apartmana geldi.

AYAKTA DURAMADI

Yetkililer acı haberi vermek için gittiklerinde anne ve babanın evde olmadığını belirledi. Bu sırada yetkililer beklerken, baba Salim Kerek, çalıştığı fırına ait ekmek dağıtım kamyonetiyle evinin yakınına geldi. Baba Salim Kerek'e kamyonetinde oğlunun şehit olduğu söylendi. Kamyonetten indirilen ve ayakta durmakta zorlanan baba Salim Kerek, evine götürüldü.

SAKİNLEŞTİRİCİ YAPILDI

Bir tekstil firmasında çalışan anne Elif Kerek de acil sağlık ekibi tarafından işyerinden alınarak eve getirildi. Anne ile babaya sağlık ekipleri tarafından sakinleştirici yapıldı. Şehidin ailesinin yaşadığı apartman ve çevresine Türk bayrakları asıldı.

2 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

ŞEHİT Kerek'in Çardak Havalimanı'ndan alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Bu sırada aile yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak bir süre ağladı. Şehidin babası Salim, annesi Elif, kardeşleri Melike, Seda, Seher Kaya ve eşi Gamze Kerek taziyeleri kabul etti. Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in cenazesi, Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi. Şehit Kerek'in bir süre önce nişanlısı Gamze ile nikah kıydıkları, iki ay sonra da yapacakları düğün için hazırlık yaptıkları öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP