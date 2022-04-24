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Haberler Gündem Aksoy’un göreve iade talebine ret

Aksoy’un göreve iade talebine ret

24.4.2022

Aksoy’un göreve iade talebine ret

Menemen Belediye Başkanı iken 'Yolsuzluk, irtikap, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik' iddiaları gerekçesiyle İçişleri Bakanlığ'ınca görevden el çektirilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen, ardından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilen Serdar Aksoy'un avukatı 5. İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Avukat Gökçe Baybora Arslan, Aksoy'un hakkında verilmiş henüz bir mahkumiyet kararı bulunmadığını belirterek, İçişleri Bakanlığı'nın verdiği görevden el çektirme kararına ilişkin yürütmeyi durdurma talebinde bulundu. Mahkeme, Aksoy'un göreve iade talebini reddetti.

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