Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlar ile bazı bakanlıklarda yapılan atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Cavit Erkılınç, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcılığına ise Fatih Şahin getirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda çeşitli görevlendirmeler yapılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bazı görevden almalar, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bazı kurumlarda da çeşitli atamalar yapıldı.